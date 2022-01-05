 

Мнение: Домино

05.01.2022, 3:58, Разное
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Происходящее в Казахстане, думаю, выглядит крайне тревожно для всех его соседей, включая и Россию. Некритично, но тревожно. Некритично потому, что пока режим в Астане дееспособен и держится, никакой «принцип домино» не сработает. Однако тревожно именно потому, что может и не удержаться. А вот в какую сторону начнут валиться костяшки — тут вопрос интересный. Казахстан может поджечь как среднеазиатские диктатуры, так и путинский фашистский режим. По крайней мере, вероятности резко возрастают.

Арабская весна тоже, в общем-то, начиналась не с самой неблагополучной страны. Тунис был проблемным, но уж точно не выглядел ужас-ужас. Однако именно падение Бен Али всколыхнуло весь регион. Где противоречий накопилось хоть отбавляй.

Это такой классический сюжет «слабого звена», который сегодня усугубляется еще и переходом к «новой нормальности». Регион Средней Азии и Казахстан для проекта глобальных фашистов некритичен, однако если домино начнет валиться в сторону России, она может стать слабым звеном уже для швабовского «нойе нормалитет». Тем более, что в России этот проект уже не просто трещит по швам, а буквально разваливается.

Пока режим Астаны ситуацию держит. Структурно он, конечно, сильнее любых неорганизованных протестующих, однако как поведут себя внутриэлитные группировки, и не решит ли кто-нибудь из них воспользоваться и использовать ситуацию в своих интересах.

Источник: Эль Мюрид



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