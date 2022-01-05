Егора Просвирнина похоронили в Москве

Журналиста, создателя запрещенного Роскомнадзором издания «Спутник и Погром» Егора Просвирнина похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.

На церемонию прощания с журналистом пришли близкие, коллеги и читатели журнала. В том числе ее посетили представители бизнес-сообщества, политики, ополченцы Донбасса, активисты и писатели, информирует РИА «Новости».

Церемония прощания длилась около часа, после чего журналиста похоронили на Троекуровском кладбище.

27 декабря Просвирин выпал из окна пятого этажа в центре Москвы, он был голый, с ножом и газовым баллончиком. Его смерть подтвердила супруга. Сообщалось, что в момент происшествия он был в состоянии наркотического опьянения.

Жена Просвирнина Марина Урусова сообщила, что причиной гибели главного редактора издания «Спутник и погром» мог стать конфликт на бытовой почве. По данным «Рен ТВ», фактической причиной гибели Просвирнина стала черепно-мозговая травма от удара головой об асфальт.

В 2017 году сайт «Спутник и погром» был заблокирован Роскомнадзором как «ресурс националистического толка», также против главреда ресурса Егора Просвирнина было возбуждено уголовное дело.