 

Егора Просвирнина похоронили в Москве

05.01.2022, 3:41, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Журналиста, создателя запрещенного Роскомнадзором издания «Спутник и Погром» Егора Просвирнина похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.

На церемонию прощания с журналистом пришли близкие, коллеги и читатели журнала. В том числе ее посетили представители бизнес-сообщества, политики, ополченцы Донбасса, активисты и писатели, информирует РИА «Новости».

Церемония прощания длилась около часа, после чего журналиста похоронили на Троекуровском кладбище.

27 декабря Просвирин выпал из окна пятого этажа в центре Москвы, он был голый, с ножом и газовым баллончиком. Его смерть подтвердила супруга. Сообщалось, что в момент происшествия он был в состоянии наркотического опьянения. 

Жена Просвирнина Марина Урусова сообщила, что причиной гибели главного редактора издания «Спутник и погром» мог стать конфликт на бытовой почве. По данным «Рен ТВ», фактической причиной гибели Просвирнина стала черепно-мозговая травма от удара головой об асфальт.

В 2017 году сайт «Спутник и погром» был заблокирован Роскомнадзором как «ресурс националистического толка», также против главреда ресурса Егора Просвирнина было возбуждено уголовное дело.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Россия призвала Иран и США вернуться к первоначальному варианту ядерной сделки

13.09 / Шахтеры на Украине объявили подземную забастовку

22.08 / BI – за отказ от маски американская авиакомпания внесла в чёрный список «морского котика», ликвидировавшего бен Ладена

14.08 / В Сумах подросток решил пройти 180 км пешком, потому что у него не было денег на билет домой. Он шел босиком

18.06 / Honor нацелился догнать и обогнать компанию Apple

09.08 / Стало известно о возобновлении полетов из курортных городов Турции в Россию

05.09 / Популярную девушку-блогера избили в Москве

25.06 / На месте уничтоженного захоронения времен войны в Ленобласти обнаружены останки 80 человек

12.11 / Мэра Петрозаводска сбила машина

07.07 / В Сети появились данные о смартфоне Google Pixel 5

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика