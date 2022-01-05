В Киеве назвали главный признак развала страны

Украина держалась на экономической модели, которая разваливается из-за антироссийских действий Киева, сообщил в эфире канала Politeka политолог Юрий Романенко.

По словам эксперта, в настоящее время наблюдается переход к «зеленой» экономике. Крупные украинские компании последние несколько лет не вкладывали в добычу природных ископаемых и не имеют собственных запасов, передает его слова РИА «Новости».

«Россия вкладывала, и у нее есть газ, а мы с ней находимся в контрах», – отметил он.

Специалист считает, что Украина лишилась практически всех базовых факторов, некогда поддерживающих ее существование. В частности, речь идет о газопроводе, который «обеспечивал влияние Киева на Европу и Россию». Также он добавил, что некомпетентность украинских властей сделала из Турции и Германии конкурентов Украины.

Напомним, к концу декабря минувшего года запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени года.