 

Большинство демонстрантов разошлись по домам в Алма-Ате

05.01.2022, 3:36, Новости дня
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В Алма-Ате в Казахстане практически прекратились массовые акции протеста, сообщают информационные агентства со ссылкой на очевидцев.

К 04.30 утра среды (01.30 мск) главные площади города опустели, а взрывы светошумовых гранат еще слышны, но их интенсивность снизилась, передает РИА «Новости».

Как передает ТАСС, «на каких-то улицах есть группы протестующих, и там имеют место столкновения с представителями правопорядка», есть «люди и с арматурой, с палками в руках, в целом же многие уже разошлись по домам».

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. В Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками, толпа разгромила несколько полицейских машин. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет, он ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Появились сообщения о готовящейся отставке правительства.



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