Педофил задержан по делу об изнасиловании и убийстве девочки в Костроме

Один из задержанных по делу об убийстве пятилетней девочки в Костроме судим за педофилию, второй отбывал наказание за кражу, сообщают СМИ.

Как передает РЕН ТВ, «45-летний Денис Г. и 24-летний Вадим Б.» завели ребенка «в общежитие, где сначала изнасиловали, а затем зарезали». На теле девочки «судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений». После этого «убийцы спрятали тело в спортивную сумку, очевидно намереваясь скрыть следы преступления», но «сделать это не успели, поскольку были задержаны».

Семья, в которой воспитывалась девочка, считается благополучной. Никто никогда не привлекался к административной или уголовной ответственности. Девочка ждала мать, которая работала уборщицей в кинотеатре. Ребенку стало скучно, девочка отпросилась у матери, убиравшей кабинеты, «посмотреть на елку» перед зданием кинотеатра. Там ее схватили злоумышленники.

Напомним, в Костроме задержаны двое подозреваемых в убийстве пятилетней девочки, они признались в убийстве ребенка. Во вторник девочка вышла на улицу на прогулку, ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. В поисках девочки участвовали следователи, полицейские и добровольцы отряда «Лиза Алерт».