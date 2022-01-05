Мнение: Когда я думаю, что это – прогресс… (с)

Что нужно сделать с “Ну погоди”

Прочитал разъяснения, которые дала дама по имени Слащева, нынешняя гендиректор Союзмультфильма, по поводу затеянного ими “ребута” (переобувания) сериала “Ну погоди”. Трейлер они уже выпустили:

В объяснениях прежде всего особо умиляет, что нынешняя цензура, оказывается, даже еще более свирепая, чем советская (что вроде бы считалось невозможным); но нет – девушка Юлианна (Слащева) заявляет фактически прямым текстом, что на нынешнем Союзмультфильме снять аналог “старого” “Ну погоди” было бы невозможно именно по цензурным соображениям! Тут мне сразу вспоминается знаменитое бон мо Ильи Эренбурга (сказанное как раз во время, когда снимались первые серии “Ну погоди”):

“Каждое утро, просыпаясь в Москве, я вижу статую Юрия Долгорукого, что напротив Моссовета; я видел в Греции скульптуры Фидия, и когда я думаю, что это прогресс – мне хочется выброситься из окна”.

Вот точно: если мы дожили до того, что у нас теперь даже “Ну погоди” есть “невозможный детский контент” – то от такого “прогресса” и впрямь только из окна сигать (не в этом ли, кстати, разгадка происшествия с Просвирниным?)

Но ладно, вот интервью со Слащевой, где она отвечает на бурю негодования, поднятую ее креативом в виде трейлера (а она сообщила, что уже есть сценарии аж 24 серий!)

“Если раньше Волк бегал за Зайцем, чтобы его съесть, то в сегодняшних реалиях, с текущими ограничениями относительно детского контента, это невозможно. Теперь у нас другой лидирующий сюжет: конкуренция между Волком и Зайцем за внимание барышни Косули Ули — она такая симпатяга, которая нравится всем современным девочкам. Кроме того, главные герои, которые теперь больше похожи на старшего и младшего братьев, конкурируют в спортивных состязаниях. Получается, у нас та же погоня, но связанная с «мальчуковой» конкуренцией”.

Боже! Лично у меня, человека нетерпимого и неполиткорректного, уже сами формулировки вызывают неудержимые позывы тошноты. Как на пионерском собрании оказался, ей-богу. По идее, таких дур, как эта Слащева, нельзя вообще на пушечный выстрел подпускать к любой сколь-нибудь творческой деятельности… А она, правда, ею и не занимается, как можно понять; она ею РУКОВОДИТ. Конкуренция Волка и Зайца за внимание Косули Ули! Мамочки…

В принципе, и сами аутентичные “Ну погоди” были, как теперь понятно, отнюдь не шедевр, и мы их любили в детстве главным образом благодаря принципу всей советской торговли – “слаще морковки ничего не едали” и “на безрыбье и рак рыба”. Когда в 90е мы увидели первоисточник – то есть “Тома и Джерри” – сразу стало понятно, и откуда ноги растут, и чем копия хуже оригинала. Хотя, строго говоря, еще в советской версии была какая-то двусмысленность в происходящем на экране – то есть так все-таки и оставалось неясным, ЗАЧЕМ Волк бегает за Зайцем? Чего он от него, черт возьми, хочет?! Ну не съесть же, в самом деле… Но, когда тебе 8 или 10 лет, все эти сложные вопросы не особо напрягают – ну, бегает и бегает, условие такое. Это потом…

Извращенные дяди еще в совке, “расшифровывая” советские Ну погоди, напридумывали всякого: то ли Волк хочет от Зайца секса (вытесненная сексуальность советского человека), то ли Волк – педофил (вытесненная педофилия советского человека), то ли Волк не просто педофил, но еще и гей – не зря ведь Заяц везде проходит в мужском роде (хотя его озвучивает женщина!)

Все эти “смыслы” нисколько не мешали смотреть мультик советским детям – но теперь, в “свободное” время – всё, шалишь. Из новонормального “Ну погоди” старательно убирают заодно еще и “элементы агрессии”. Вот Слащева продолжает:



Юлианна Великая (Слащева)

“совсем другое — отношение взрослых, которые выросли на классическом «Ну, погоди!». Они же не хотят признавать, что мы теперь люди с разных планет. Что восприятие мира у детей уже совсем другое и отличается от того, что было 50, 30, 20 лет назад.

Волк в новом сериале, оставаясь тем же хулиганом, стал несколько мягче. Потому что сегодня в анимации очень пристальное внимание уделяется демонстрации элементов агрессии на экране. Наша творческая группа искала образ, не вызывающий ассоциации с угрозой и страхом и остающийся при этом в позиции догоняющего. Волк у нас теперь выглядит скорее милым в своих попытках справиться с эмоциями, он смешон и попадает в нелепые и комичные ситуации. Раньше он в таких ситуациях подвергался намного более брутальным истязаниям.

Одновременно с этим мы смягчили визуальные черты героев. Сегодняшний Волк больше похож на современного подростка. При этом у него бурный, кипящий нрав, который в основном передается благодаря голосу Гарика Харламова, озвучивающего персонажа. Почти все дети старше восьми лет, когда у них спрашивают, кто им понравился, выбирают Волка. При этом ребята помладше больше любят Зайца”.

Думается, что во всех своих “смягчениях” кастрированные идиоты с современного Союзмультфильма, сами того не заметив, потеряли основную идею старого Ну погоди – а она ведь в нем несомненно была. Достаточно вспомнить время, когда сериал появился: 60е-70е годы прошлого века в СССР, то есть – завершение урбанизации, появление в совке первого полностью городского поколения жителей, у которого и отцы с матерями (но не бабушки!) тоже были уже в основном “городскими”. И суть “Ну погоди” Папанова-Румянцевой – в противостоянии (и осмеянии) конфликта деревенского или слободского невоспитанного хама и хулигана с “новым городским”, менее брутальным и более метросексуальным (sic! – потому и имя – мужское, а озвучка – женская) представителем “городских”.

Тогда ведь это было сплошь и рядом в том числе и в “большом” кинематографе: например, “Операция Ы”, особенно “На стройке” – это то же самое противостояние Волка и Зайца. Причем герои там всегда, хотя и друг друга “социально” ненавидят, в то же время чувствуют некое внутреннее родство, их подсознательно тянет друг к другу. Заметим – без какой бы то ни было “косули ули”!

Можно ли было бы найти какой-то аналог подлинного конфликта “Волка и Зайца” сейчас, на современном материале? Думается, да – причем идея напрашивается и вообще очевидна: это нашествие на этот раз уже АЗИАТСКОЙ (или кавказской) ДЕРЕВНИ на российские космополитичные города. То есть – Волк у нас должен быть немного раскосым и говорить с легким кавказским акцентом, соответственно, озвучивать его должен был бы, по чесноку, не Гарик Харламов, а Михаил Галустян. А Зайца – истинный метросексуал типа Павла Воли. И общий смысл – тот же: что Павел Воля в виде Зайца, хоть на вид гораздо слабее, на самом деле в каменных джунглях ориентируется намного лучше и потому постоянно ставит в тупик агрессивного Волка-Галустяна. Сделать все – в новых локациях: погоня за Волей в фитнес-клубе, в компьютерном клубе, Заяц вызывает санитаров и сдает надоевшего ему Волка в ковидарий, а потом, жалея, пытается спасти его из “красной зоны”… много чего можно придумать.

Но такая тема, понятно, в принципе непредставима, неполиткорректна, вообще ТАБУ и ОРЁР.

В итоге идиоты с Союзмультфильма снимут 24 серии очередного политкорректного бреда, без смысла и цели, ни уму ни сердцу, и облажаются так же, как они уже облажались с “новыми экранизациями” про Матроскина и дядю Федора. Поскольку, опять же, не поняли истинный дух и смысл мультиков про Дядю Федора (а их смысл – эскапизм из Мира Взрослых, Которые Сбрендили – тема, которая стала сегодня еще в сто раз востребованнее, чем в момент создания) – и в итоге тоже сделали из крепкого настоя от мизантропа Успенского чуть подкрашенную мыльную воду, пить которую ни одному нормальному ребенку просто в голову не придет.

Ясно одно: такая дура, как Слащева – это даже для нынешнего совка-2.0. чересчур.