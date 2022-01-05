 

Мнение: В Казахстане введен режим Чрезвычайного Положения

05.01.2022, 3:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Токаев официально ввел режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области.
Режим ЧП стартует с 01-30 5 января и продлится до 0 часов 19 января.
Данный режим существенно расширяет возможности полиции и внутренних войск по подавлению протестов.
С текстом закона можно ознакомиться вот тут https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1036912&pos=150;-70#pos=150;-70 Полномочия для силовиков более чем широкие.
На текущий момент для подавления протестов применяются дубинки, светошумовые гранаты, резиновые пули и спец.техника по подавлению беспорядков. Держим в уме, что в нулевых власти не постеснялись расстрелять протестующих в Жанаозене.

В Алма-Ате между тем продолжаются столкновения между полицией и протестующими.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Мнение: Противостояние с режимом будет продолжено

10.07 / Как в 1998 году: в России предложили провести денежную реформу

04.12 / Нефер-Тити и Instagram

22.09 / Калории нужно считать и в салатной заправке: названы частые ошибки при похудении

14.03 / Мнение: Почему боливийская хунта так бесславно закончилась?

25.05 / В Тюмени пешехода насмерть сбили на переходе

24.08 / Компания Nokia показала новые кнопочные телефоны

08.02 / Манукян просил Бузову вернуться в новой песне о любви

26.12 / 2021-й. Застрявшие в матрице

07.07 / Мнение: Власть больше не нуждается в учителях, потому что она сама Великий учитель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика