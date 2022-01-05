Мнение: В Казахстане введен режим Чрезвычайного Положения

Токаев официально ввел режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области.

Режим ЧП стартует с 01-30 5 января и продлится до 0 часов 19 января.

Данный режим существенно расширяет возможности полиции и внутренних войск по подавлению протестов.

С текстом закона можно ознакомиться вот тут https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1036912&pos=150;-70#pos=150;-70 Полномочия для силовиков более чем широкие.

На текущий момент для подавления протестов применяются дубинки, светошумовые гранаты, резиновые пули и спец.техника по подавлению беспорядков. Держим в уме, что в нулевых власти не постеснялись расстрелять протестующих в Жанаозене.

В Алма-Ате между тем продолжаются столкновения между полицией и протестующими.

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