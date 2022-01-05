 

Мнение: Критические сутки

05.01.2022, 3:16, Разное
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Правила, которые действуют в ходе событий, развернувшихся в Казахстане, на самом деле очень просты. Правило номер один — не доводить ситуацию до насилия. Правило номер два — если правило номер один перестало действовать и насилие началось, то фонарики в небо, аккуратное складывание мусора в урны и раздача цветочков полиции — всё это полная и откровенная туфта, призванная свернуть протест. Как говорил герой Богомила Райнова Эмиль Боев (он же господин Никто): есть время ждать и есть время действовать. Категорически нельзя перепутать эти два времени.

Сейчас в Казахстане ключевой ресурс событий — время. Тот, кто инициировал события, обязан держать и повышать темп. Задача противной стороны — время тянуть. По сути, как только обстановка перешла от протестов к действию, время начинает играть за режим. Буквально в ближайшие сутки станет почти понятно, куда именно разворачиваются события.

Протестующие, как неорганизованная и неструктурированная сила по сравнению с властью, имеют только один шанс переломить обстановку в свою пользу — взять настолько высокий темп, что власть попросту не будет успевать реагировать. Соответственно, задача власти — размывать протест, дробить его и максимально затягивать происходящее. Ближайшие сутки должны стать критическими.

Источник: Эль Мюрид



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