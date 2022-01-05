Мнение: О тотемах ресурсов

В чате на курсе обещала рассказать свой вывод, почему многие люди не могут подключить ресурсы.

Какие-то у них кое-как существуют с юности, вот с теми и остаются, а с другими – никак.

Кстати, о чате на курсе.

Чат на этой площадке не приспособлен под такое бурное общение, как у нас.

Если останемся там, к следующему курсу может быть сделают для нас удобней.

Пока же мы просто пробуем немного общаться и это не обязательная часть курса, это маленький бонус.

Однако.

Вместо приятного бонуса для некоторых – это сплошная боль.

Даже бооооль.

Они стонут, что не успевают все читать, что опаздывают и хотят прочитать с начала, но не могут.

Страдания и стоны. И вместо приятного бонуса – чувство обмана и потери.

Вот так у них и с ресурсами.

Куда ни ткнись, всюду боль, потому что хочется больше, хочется все ухватить, хочется взять по-максимуму.

Кто вас научил, народ, что надо “использовать каждый шанс”, гнаться за уходящим поездом, прыгать в последний вагон, дожимать?

Из-за этого у вас ничего не получается с ресурсами.

Вы все время хотите извлечь побольше пользы, вы все воспринимаете утилитарно и боитесь упустить выгоду.

Вы боитесь потерять и поэтому штурманите людей и события, подгоняете, направляете.

Вы приходите на первое свидание и сразу выясняете, что вам тут могут дать.

Дальше вы мечетесь и не знаете, стоит ли продолжать. “Стоит ли” – в прямом смысле, сколько будет стоить и какая выручка.

А уж если добираетесь до секса, ваш доильный аппарат будет доить досуха, причем не только партнера, но и себя, до упора.

И горшочку вашему никак не скажешь “не вари”, он у вас будет варить, пока всех не накормит Демьяновой ухой.

Вот главная причина фрустрации ресурсов.

Ресурсы этого не любят.

Среди них есть мужские ресурсы и женские, и все любят, когда к ним деликатный и уважительный подход.

Мужские ресурсы все огненные: Имидж, Искусство, Альтруизм. И все воздушные: Учеба, Любовь, Дружба.

Характеры у стихий разные, но все мужские ресурсы активны, не любят, когда их атакуют.

Поэтому когда вы пытаетесь взять быка за рога и сразу продумываете пользу в этих ресурсах, вы так и сидите на дне.

Все эти ресурсы любят, когда вы смотрите на них распахнутыми девочковыми глазами, и мужчины тоже, и восхищаетесь.

– Ах, красота, – про новую коллекцию любимого модельера.

– Какое счастье, – про выставку любимого художника.

– Как возможно такое? – про подвиг героя.

Вот что любит Огонь. И Воздух примерно то же.

– Как интересно, – про научную статью.

– Почему он такой классный? – про своего партнера.

– Мне так повезло, – про друзей.

Где здесь утилитарное: извлечь побольше пользы?

Где пятерня, жамкающая украдкой, как помидоры на рынке, упруги ли, стоит ли брать?

Попробуйте всегда утилитарно подходить к прокачке ресурсов и останетесь в своей жэ дальше.

Будете дальше составлять свои карты жэланий.

Даже вам, небольшому человеку, не нужен знакомый, который сразу будет примеряться, что с вас поиметь, а уж ресурсам и стихиям подавно не нужны такие наглые муравьи.

Женских ресурсов это точно так же касается!

Они любят другой подход, нежели мужские, более активный подход любят, более горячий, но не менее деликатный, не менее уважительный, даже более. Женщины капризней мужчин, сами знаете.

Водные ресурсы: Семья, Секс, Транс. Земные ресурсы: Экономика, Здоровье, Работа.

Все женские ресурсы, то есть ресурсы женских стихий, любят, чтобы за ними ухаживали, чтобы им делали подарки.

Смотреть на все эти ресурсы надо глазами восторженного юноши, готового выполнить любой каприз.

– Чем порадовать? Чем удивить? Как быть лучше? – про водные ресурсы.

– Чем пригодиться? Как помочь? Как стать полезней? – про земные ресурсы.

Побольше вложений в женские ресурсы и поменьше нытья, и вас полюбят.

Побольше восхищения мужскими ресурсами и поменьше претензий, и вас полюбят.

Если вы щипцуете своего партнера, у вас может оставаться какой-то запас СЗ за счет вашей ОЗ и его инертности.

Но если вы щипцуете ресурс, от вас закрывается дверь.

И потом вы бьетесь об эту дверь в короне Победителя и суете под дверь записочки.

“Привет, дед Мороз. У тебя остался последний шанс – Старый Новый год. Если ты опять про меня забудешь и не выполнишь мое желание, пеняй на себя, я перестану в тебя верить. Я и так уже уменьшила свое желание в несколько раз. Неужели ты такой слабый? Не мужик? Эх. Или ты жадный? Фу таким быть. В общем, время пошло. Давай, старичок, исправляйся”.

Получается контакт с тотемами ресурсов, друзья?