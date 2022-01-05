 

Убийцы пятилетней девочки задержаны в Костроме

05.01.2022, 2:54, Новости дня
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В Костроме задержаны двое подозреваемых в убийстве пятилетней девочки, они признались в убийстве ребенка, сообщил СК.

Во вторник девочка вышла на улицу на прогулку, ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Тело ребенка было обнаружено в комнате одного из общежитий города. В поисках девочки участвовали следователи, полицейские и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Открыто дело по статье «Убийство малолетнего», передает ТАСС.



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