Убийцы пятилетней девочки задержаны в Костроме

В Костроме задержаны двое подозреваемых в убийстве пятилетней девочки, они признались в убийстве ребенка, сообщил СК.

Во вторник девочка вышла на улицу на прогулку, ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Тело ребенка было обнаружено в комнате одного из общежитий города. В поисках девочки участвовали следователи, полицейские и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Открыто дело по статье «Убийство малолетнего», передает ТАСС.