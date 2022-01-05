КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
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Северная Корея запустила неопознанный снаряд – возможно, баллистическую ракету – в сторону Японского моря, сообщили береговая охрана Японии и южнокорейский Комитет начальников штабов.
В Японии сообщили, что ракета упала в море. Рыбаков предупредили о необходимости соблюдать осторожность и не приближаться к обломкам, передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап».
В октябре КНДР провела испытания баллистической ракеты малого радиуса действия, ракета преодолела 430–450 километров, достигнув максимальной высоты в 60 километров.
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