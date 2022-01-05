 

Матери воевавшего за ИГ «ребенка-солдата» предъявили обвинение в Швеции

05.01.2022, 2:54, Новости дня
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Женщине, которая допустила несовершеннолетнего сына к участию в боевых действиях в Сирии, предъявлено обвинение в военном преступлении, информирует прокуратура Швеции.

Сообщается, что женщине 49 лет. В 2013 году она, по версии обвинения, привезла своего сына 2001 года рождения в Сирию, «позволила завербовать его и использовать в качестве ребенка-солдата». С 2013 по 2016 год ребенок участвовал в боевых действиях, в том числе на стороне террористической организации «Исламское государство». Гражданину Швеции впервые предъявляется такого рода обвинение. Женщина отвергает обвинения, передает РИА «Новости».



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