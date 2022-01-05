 

Из морских водорослей получен электрический ток

05.01.2022, 2:34, Новости дня
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О том, что живые организмы и, в частности, растения являются источниками электричества, известно давно. В сети можно найти множество материалов о том, как от фруктов или овощей зажечь диодную лампочку.

Проблема в том, что сила тока при этом слишком мала, а потому говорить о промышленном производстве электричества из таки источников до сих пор никто не решался. Но с этим предубеждением решили поспорить ученые из нескольких израильских вузов.

Они получили достаточно «интересное» напряжение в баке, где выращивались морские водоросли. Вопрос состоит в том, а можно ли подсоединить в одну систему огромные подводные заросли? Однозначно отрицательного ответа уже никто не дает. А значит, исследователи попытаются сделать это и, вероятно, достигнут успеха.



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