 

Человек от природы является умелым манипулятором

05.01.2022, 2:34, Новости дня
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Ученые из Эдинбурга уде примерно полтора десятилетия исследуют способности отдельных личностей манипулировать эмоциями других людей. Поначалу полагали, что эта черта присуща далеко не всем.

Однако в процессе изучения темы оказалось, что в той или иной мере все мы чуть ли ни с самого детства умеем манипулировать своими ближними. Человек в этом деле достиг самых больших успехов по сравнению с любыми другими видами. В частности, он выработал сразу несколько стандартных, но безотказно работающих методов манипуляции чужими эмоциями. Например, то лесть, это предложение помощи, когда в ней кто-то нуждается, умение настроить других людей друг против друга, умение отвлекать внимание от главных проблем и т.д.

Кстати, вовсе не обязательно такие манипуляции используются со злыми намерениями. Это просто наш инструмент, который мы можем использовать и во благо.



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