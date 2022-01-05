Человек от природы является умелым манипулятором

Ученые из Эдинбурга уде примерно полтора десятилетия исследуют способности отдельных личностей манипулировать эмоциями других людей. Поначалу полагали, что эта черта присуща далеко не всем.

Однако в процессе изучения темы оказалось, что в той или иной мере все мы чуть ли ни с самого детства умеем манипулировать своими ближними. Человек в этом деле достиг самых больших успехов по сравнению с любыми другими видами. В частности, он выработал сразу несколько стандартных, но безотказно работающих методов манипуляции чужими эмоциями. Например, то лесть, это предложение помощи, когда в ней кто-то нуждается, умение настроить других людей друг против друга, умение отвлекать внимание от главных проблем и т.д.

Кстати, вовсе не обязательно такие манипуляции используются со злыми намерениями. Это просто наш инструмент, который мы можем использовать и во благо.