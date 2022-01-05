 

В Одесской области нашли мертвыми мужчину, женщину и троих детей – ГСЧС

05.01.2022, 1:52, Новости дня
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“Представители полиции сообщили, что обстановка в доме не нарушена, признаков насилия на телах не обнаружено, следов проникновения в дом нет. Предварительная причина смерти семьи – отравление продуктами горения от топливного генератора”, – говорится в сообщении.

В полиции Одесской области рассказали, что погибли 41-летний мужчина, дети в возрасте пяти, семи и девяти лет и их 71-летняя бабушка. Они находились в дачном доме в Надлиманском массиве.

“В полицию сегодня обратился друг семьи и сообщил: мужчина с двумя девочками и мальчиком, над которыми взял опеку после смерти сестры, 31 декабря уехал к своей матери и на следующий день перестал выходить на связь. На месте происшествия работают правоохранители территориального отдела полиции. Установлено, что обстановка в доме не нарушена, признаков насилия на телах не обнаружено, следов проникновения в дом нет. Предварительная причина смерти семьи – удушение угарным газом от топливного генератора”, – говорится в сообщении.

Предварительная квалификация происшествия – ст. 115 Уголовного кодекса (убийство) с примечанием “несчастный случай”. Тела погибших направят на экспертизу.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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