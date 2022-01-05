LG выпускает телевизоры с новым процессором А9

Две новые модели телевизоров G2 и C2 представили в компании LG. По словам инженеров, картинка на их OLED-экранах отображается с намного большей яркостью. Также специалисты отмечают наличие в данных устройствах нового процессора А9.

В компании сообщили, что эти телевизоры поступят в продажу в этом году, хотя произойдет это с некоторым опозданием, так как возникли некоторые проблемы с выпуском первых партий.

У модели С2 диагональ экрана составляет 62 дюйма. Но все же вес удалось уменьшить примерно вдвое по сравнению с предшественником, то есть, с моделью С1. В общем же, компания LG предлагает широкий выбор экранов в новых моделях. Подробнее об ассортименте можно узнать на сайте производителя.