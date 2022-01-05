Китайская компания Unisoc запустила массовое производство процессоров с поддержкой 5G

Китайская высокотехнологическая компания Unisoc официально объявила о запуске в массовое производство процессоров, поддерживающих технологию беспроводной передачи данных 5G.

Во время анонса представители компании уточнили, что микросхемы к новым китайским чипам изготавливают на тайваньской компании TSMC. При этом используется техпроцесс 6 нм.

Новые процессоры Uniso Unisoc использует для сборки мобильных гаджетов T770 и T760. По предварительным данным, менеджеры Unisoc нацелились на завоевания десятой части мирового рынка процессоров для смартфонов. Однако без поддержки связи пятого поколения достичь такой цели было в принципе невозможно. На сегодня 40% данного рынка принадлежит MediaTek, 27% – Qualcomm, еще 15% – Apple.