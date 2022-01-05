Под Нижним Новгородом зарегистрировали первый случай «омикрона»
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В Нижегородской области зафиксирован первый случай штамма «омикрона» у невакцинированной пациентки, сообщил глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.
«В Нижегородской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией штаммом «омикрон», – сообщил Мелик-Гусейнов в своем Instagram.
Он отметил, что пациентке 28 лет, она не прививалась от коронавируса. Врачи отмечают, что у девушки состояние средней тяжести, она лечится в одном из госпиталей Нижнего Новгорода.
«Заболевание сопровождается вирусной пневмонией (КТ-1 – до 25% поражения легких). Получает лечение согласно метод рекомендациям Минздрава России», – указал глава ведомства.
Он предположил, что девушка, вероятно, заболела не на территории региона.
Напомним, замдиректора НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова призвала не относиться безответственно к «омикрону», она заявила, что штамм нельзя считать сравнительно безопасным, он пока еще очень слабо изучен.
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