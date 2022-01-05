 

Толпа избила полицейского в центре Алма-Аты

05.01.2022, 1:25, Новости дня
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СМИ опубликовали видеозапись столкновений митингующих с силовиками на площади Республики в центре Алма-Аты в Казахстане. Информационные агентства сообщают, что «толпа избила одного сотрудника полиции, а также разгромила несколько полицейских автомашин».

Как информирует «Sputnik Казахстан», «несанкционированный митинг перерос в погромы и столкновения с представителями силовых структур», толпа «пыталась прорваться к зданию городской администрации». Как только протестующие пришли на площадь, «начали кидать в полицейских снежки и бутылки». При этом «часть митингующих пыталась их остановить, но не смогла».

«Молодые люди толпой налетели на ограждения, снесли их и начали теснить полицейское оцепление. Полиция только оборонялась, ответную силу не применяла. Были применены шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом», – говорится в сообщении.

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. В Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет, он ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области.



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