Враг ситный

Новогоднее пожелание, оставляющее желать лучшего.

Чем отличается публичное пожелание со сцены от тоста за столом? Хотя бы тем, что выступающий со сцены обычно трезв и примерно понимает, что говорит. Допустим, председатель гордумы Каменск-Уральского Валерий Пермяков где-то в застолье поднялся бы со стаканчиком в руке и пожелал бы неким нашим неприятелям сдохнуть. Так под это дело все немедленно выпили бы и закусили. Никто и не стал бы уточнять, кого конкретно тостующий имеет в виду. Пьют у нас одинаково скоро и уверенно — что «за», что «против».

Но Валерия Ивановича еще до новогоднего застолья дела привели на сцену Парка трубников, где он взял микрофон и по долгу службы, а также искренне и от души поздравил горожан с праздником. Поздравил и закончил свою речь так: «За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью — гип-гип-ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет».

Ну зачем же так прямо, по-партийному? Или даже жестче, чем по-партийному. Даже в местном отделении «Единой России» поморщились и оценили выступление своего выдвиженца Пермякова как излишне эмоциональное. И впрямь, деликатнее надо бы.

Не обязательно же напрямую желать каким-то противникам сдохнуть. Можно, к примеру, пожелать им лечиться в наших поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах.

И доброжелательно, и та же цель отчетливо вырисовывается.

Вообще пожеланий смерти, даже косвенных, лучше было бы избежать. Мог же уральский спикер пожелать тем, кто против нас, повышения пенсионного возраста в их странах. Пусть живут, но не отдыхают. Повышения цен на продукты заодно им пожелал бы, чтобы каждый доллар у прилавков считали. Тамошние ЖКХ на них напустил бы — пожелал бы, чтобы тарифы подняли, а потом электричество, газ и теплое течение Гольфстрим за неуплату отключили бы. Мало ли как можно было над людьми поиздеваться, так нет же — без фантазии пожелал сдохнуть. И все это, как выяснилось, из-за избыточного патриотизма. Ведь в администрации города слова Пермякова объяснили легко и убедительно: «Он просто патриотичный и эмоциональный человек». Такой, мол, резко континентальный Урал-патриотизм.

С патриотизмом у нас все в порядке, но при этом хочется всем в пример привести сдержанность нашего президента, который никогда потенциальных противников не называет врагами. Только партнерами. После его выступлений даже известную поговорку хочется переиначить: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай партнеру».

Правда, в международном масштабе обед разделить уже почти не с кем. И другая поговорка: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» — звучит уже довольно безнадежно. Фактически остался лишь один друг, который то и дело просит у нас сто рублей.

И спикеры, более ответственные, чем тот, уральский, при всякой возможности убеждают нас, что РФ — в кольце партнеров.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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