Зеленский с Коломойским в Буковеле и беспорядки в Казахстане. Главное за день

Зеленский и Коломойский в Буковеле

“Украинская правда” сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Буковель и поселился в гостинице Radisson Blu Resort Bukovel, где в то же время остановился бизнесмен Игорь Коломойский с семьей. Позже Зеленский подтвердил, что приехал в Буковель “для короткого зимнего отдыха”.

В то же время главред издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов сообщил, что Коломойский прислал ему фотографии из своего автомобиля как доказательство того, что он покинул горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области, куда приехал Зеленский.

В Украине разрешили бустерную COVID-вакцинацию для людей старше 60 лет

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина будет проводить бустерную вакцинацию от коронавирусной инфекции людей старше 60 лет. По его словам, оптимальным сроком для получения бустерной дозы препаратов является период от шести до девяти месяцев. Преимущество будет отдаваться мРНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer.

СМИ сообщили, что прокурор отозвал ходатайство об аресте Порошенко

“Украинская правда”, ссылаясь на Единый реестр судебных решений, сообщила, что прокурор отозвал из Печерского райсуда Киева ходатайство о взятии под стражу пятого президента Петра Порошенко.

В то же время в ГБР информацию об отзыве ходатайства назвали такой, что не соответствует действительности.

Интервью Гордона с отцом Цоя

На YouTube-канале “В гостях у Гордона” вышло интервью основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона с отцом советского и российского рок-музыканта, лидера группы “Кино” Виктора Цоя Робертом Цоем.

Он, в частности, рассказал о детстве музыканта и о попытках уйти от своей жены.

Задержание украинского режиссера в Италии

Задержанного в Италии по запросу РФ украинского режиссера Евгения Лавренчука в РФ обвиняют по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в крупном размере).

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что обеспокоена задержанием Лавренчука. Она обратилась к прокурору города Неаполя, омбудсменам региона Кампания и к муниципалитету Неаполя с просьбой проверить законность и обоснованность задержания украинского гражданина.

Протесты в Казахстане

В Казахстане третий день продолжаются протесты из-за цены на сжиженный газ. Силовики проводят массовые задержания, блокируется работа СМИ. Хоть власти и согласились снизить цену, митинги не прекратились, во время задержаний начались беспорядки.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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