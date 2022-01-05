 

“Они верили, что вакцина опаснее”. Во Франции от COVID-19 умерли знаменитые братья-близнецы Богдановы

05.01.2022, 1:08, Новости дня
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Игорь Богданов умер 3 января в парижской больнице. Шесть дней перед этим умер его брат-близнец Гришка Богданов. Им было по 72 года; по словам близких, телеведущие не были привиты от COVID-19, сообщает издание. 

Родные не стали сообщать причину смерти Игоря  Богданова, однако его адвокат Эдуард де Ламаз в интервью RTL, опубликованном 4 января в Twitter, рассказал, что телеведущий умер от COVID-19. 

Богдановы не были антипрививочниками, отметил де Ламаз в интервью изданию Franceinfo. 

“Можно задать вопрос: “Почему они не были привиты?“ Здесь мы входим в гораздо более интимную область, а именно в область медицинской тайны”, — подчеркнул он. 

Давний друг братьев Богдановых, бывший министр образования Франции Люк Ферри в интервью изданию Le Parisien подтвердил, что братья не были антивакцинаторами.

Ферри сказал, что много раз убеждал братьев вакцинироваться, но они, по его словам, “будучи спортивными, без лишнего грамма  жира, верили, что вакцина опаснее для них, чем сама болезнь”.

* Décès de Igor et Grichka #Bogdanoff
* “Ils étaient plus qu’inséparables, c’était fusionnel. Peut-être tant mieux qu’Igor ne se soit pas réveillé”
* @cedricagent, attaché de presse des frères Bogdanoff dans #RTLMidi pic.twitter.com/Mfp8y0rl67

— RTL France (@RTLFrance) January 4, 2022

Контекст:

Игорь и Гришка Богдановы (Игорь и Григорий Остасенко-Богдановы) — французские телеведущие, продюсеры, писатели, популяризаторы науки. Они родились в семье художника родом из Петербурга Юрия Остасенко-Богданова и представительницы чешского дворянского рода Майи Коловрат-Краковской, сообщает RFI.

В 1980-х годах братья Богдановы получили огромную популярность как ведущие первой во Франции научно-фантастической программы “Время X”. Они часто подвергались критике научного сообщества и обвинениям в плагиате.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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