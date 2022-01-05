 

Ермак провел разговор с внешнеполитическими советниками лидеров Франции и Германии перед их визитом в Москву

05.01.2022, 1:08, Новости дня
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“Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Благодарны за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины”, – написал он.

Визит Плетнера и Бонна в Москву для переговоров с замглавы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком состоится 6 января.

Домовились продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації. Вдячні за непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 4, 2022

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, сообщили в МИД Украины.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

15 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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