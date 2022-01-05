Ученые рассказали, почему пока только два космических корабля сумели выйти за пределы Солнечной системы

Напомним, что за всю историю освоения космоса только Voyager 1 и Voyager 2 сумели выйти за пределы Солнечной системы. Произошло это относительно недавно, хотя сами беспилотные корабли запустили несколько десятилетий назад.

Проблема в том, что скорость полета у этих и других аппаратов относительно небольшая. Речь идет о каких-то 50 тысячах километрах в час. Чтобы летать вокруг Земли, этого достаточно. Но долететь до Сатурна или Урана на такой скорости можно только спустя долгие годы.

Вообще-то указанные аппараты изначально планировали отправить только к дальним планетам. Землянам повезло, что они до сих пор в рабочем состоянии и передают информацию. Теперь же в NASA разрабатывают принципиально новый вид ракет, который сможет разогнать корабли до намного больших скоростей.