 

Ученые рассказали, почему пока только два космических корабля сумели выйти за пределы Солнечной системы

05.01.2022, 1:06, Новости дня
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Напомним, что за всю историю освоения космоса только Voyager 1 и Voyager 2 сумели выйти за пределы Солнечной системы. Произошло это относительно недавно, хотя сами беспилотные корабли запустили несколько  десятилетий назад.

Проблема в том, что скорость полета у этих и других аппаратов относительно небольшая. Речь идет о каких-то 50 тысячах километрах в час. Чтобы летать вокруг Земли, этого достаточно. Но долететь до Сатурна или Урана на такой скорости можно только спустя долгие годы.

Вообще-то указанные аппараты изначально планировали отправить только к дальним планетам. Землянам повезло, что они до сих пор в рабочем состоянии и передают информацию. Теперь же в NASA разрабатывают принципиально новый вид ракет, который сможет разогнать корабли до намного больших скоростей.



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