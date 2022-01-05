В компании NVIDIA представили новую видеокарту GeForce RTX 3090 Ti

В компании NVIDIA устроили официальную презентацию очередного флагманского видеоускорителя. На сей раз речь идет о новой модели видеокарты GeForce RTX 3090 Ti, у которой показатели памяти и производительности увеличены по сравнению с предшествующим лучшим образцом.

Как пояснили эксперты, NVIDIA сейчас разрабатывает новое поколение видеокарт. А нынешняя модель – это всего лишь попытка инженеров выжать последние соки из потенциала, заложенного в процессоре GA102. Последний, напомним, изготовлен по технологии 8 нм.

Внешне видеоускоритель практически не отличается от базовой модели RTX 3090. Однако объем памяти здесь составляет 24 Гб. Скорость 21 Гбит/с на 7,7% больше, чем у предшествующего устройства.