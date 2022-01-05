 

Митингующие в Казахстане не стали расходиться и потребовали встречи с президентом

05.01.2022, 0:40, Новости дня
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Протестующие в казахстанском Актау, к которым вышли представители правительства страны с обещанием снизить цены на газ, решили не расходиться, сообщают информационные агентства.

Митинг на площади в Актау продолжился, демонстранты потребовали, чтобы к ним прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр.

Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры с собравшимися в центре Жанаозеня горожанами, которые требуют снизить стоимость газа со 120 тенге (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара).

Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.

Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от РФ и Евразийского экономического союза».



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