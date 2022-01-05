 

Митингующие в Казахстане не стали расходиться и потребовали встречи с президентом

05.01.2022, 0:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Протестующие в казахстанском Актау, к которым вышли представители правительства страны с обещанием снизить цены на газ, решили не расходиться, сообщают информационные агентства.

Митинг на площади в Актау продолжился, демонстранты потребовали, чтобы к ним прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр.

Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры с собравшимися в центре Жанаозеня горожанами, которые требуют снизить стоимость газа со 120 тенге (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара).

Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.

Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от РФ и Евразийского экономического союза».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Роспотребнадзор посоветовал оставить на удаленке сотрудников из группы риска

04.03 / После смерти Кернеса его семье осталось миллиардное имущество – “Слідство.Інфо”

24.08 / В морском параде в Одессе приняли участие корабли ВМС Украины и стран НАТО. Видео

11.05 / Медведчук находится в Украине и придет к следователям – нардеп Кузьмин

15.07 / Ночь на 15 июля в Киеве была самой теплой с 1881 года – обсерватория Срезневского

22.08 / Учителя и ученики в США протестуют против открытия школ

18.12 / Вику из “НеАнгелов” атаковали бабочки

19.09 / Российский эксперт сообщил, когда может открыться первая космическая гостиница

16.07 / Глава МИД Великобритании обвинил Россию во вмешательстве в парламентские выборы 2019 года

17.10 / “Классный кейс”. Комаровский ответил на вопрос об успехах президентской каденции Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика