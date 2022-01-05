 

«Укрэнерго» признала единственной причиной простоя ТЭС и ТЭЦ нехватку топлива

05.01.2022, 0:40, Новости дня
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На Украине 23 блока и один корпус ТЭС и ТЭЦ не работают только из-за отсутствия топлива, а не из-за ремонта, сообщила компания «Укрэнерго».

Компания подтвердила, что «в аварийном ремонте не находится ни один блок или корпус ТЭС и ТЭЦ». При этом, как следует из «заявок производителей», из-за отсутствия топлива «не могут работать 23 блока и один корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 6,85 ГВт». Общие запасы угля на складах ТЭС составляют 503,3 тыс. тонн, передает ТАСС.

Напомним, еще вноябре «Укрэнерго» сообщала, что лишь три блока государственных ТЭС Украины из 23 несут нагрузку. Однако тогда сообщалось, что из-за отсутствия угля отключены рекордные 14 энергоблоков, а еще шесть находятся в состоянии ремонта.



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