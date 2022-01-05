В Казахстане третий день подряд протестующие выходят на митинги

…из-за роста цен на газ. Есть задержанные.

В Казахстане третий день подряд протестующие выходят на митинги из-за роста цен на газ. Об этом сообщает «Радио Азаттык»*.

Фото: «Sputnik Казахстан»

4 января в Нур-Султане полиция задержала минимум трех человек у городского акимата — предполагаемого места митинга. «Sputnik Казахстан» сообщает, что на митинг в Актау вышли около пяти тысяч человек. Они требуют снизить цену на газ до 50 тенге за литр, решить проблему с безработицей и снизить цены на продукты.

По данным «Радио Азаттык», возле столичного акимата находятся четыре автозака, в районе не работает мобильный интернет. В Алматы силовики перекрыли площадь Республики и ограничили мобильную связь. В Шымкенте полиция задержала более десяти человек около здания акимата. Нескольких протестующих в Алматы арестовали на 15 суток.

Скриншот: Mangistau Live / YouTube

В ночь на 4 января протестующие в Актау установили на площади Ынтымак перед зданием акимата юрту в цветах российского флага и палатки. Они призвали к отставке действующего правительства. На опубликованных в соцсетях видео с площади можно услышать, как люди скандируют «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). По данным агентства «КазТАГ», полиция оттеснила протестующих и взяла их в кольцо.

Фото: inAktau / Twitter

В знак поддержки работники трех нефтегазовых месторождений объявили забастовку — Каламкаса и Каражанбаса в Мангистауской области, а также Тенгиза в Атырауской области. Вахтовики ушли пешком с рабочих мест из-за отсутствия общественного транспорта, в их сторону направился автокараван добровольцев.

На фоне протестов компания Qazaq Oil заявила о возможном введении лимитов на топливо. «Несмотря на резко возросший спрос на сжиженный газ, Qazaq Oil обязуется полностью выполнить свои обязательства перед корпоративными клиентами, реализуя газ по талонам и топливным картам в рамках установленной цены. Ввиду ограниченных запасов возможно введение лимитов на отпуск топлива физлицам», — сообщили ее представители.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил о том, что правительственная комиссия «по проблеме в интересах стабильности в стране» приступила к работе.

Ранее президент заявлял, что дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене «с учетом экономической целесообразности, в правовом поле». «Демонстранты не должны нарушать общественный порядок. <…> Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях», — добавил он.

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Протесты начались 2 января, когда жители Жанаозена, нефтяного моногорода, вышли к зданию областной администрации с протестом и перекрыли движение автотранспорта на дороге в центре города. Акции против повышения цен на голубое топливо прошли также в нескольких селах Мангистауской области. По словам протестующих, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), жители требуют снизить ее до 50-60 тенге ($0,13).

*«Азаттык» — казахская редакция Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», которая внесена Минюстом РФ в список СМИ, выполняющим функцию иностранного агента

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