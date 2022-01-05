 

Токаев на фоне протестов ввел чрезвычайное положение в Мангистауской области и Алматы

05.01.2022, 0:22, Новости дня
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На президентском сайте указано, что “в связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан” Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения с 1.30 5 января до полуночи 19 января.

Вечером 4 января Токаев сообщил в Twitter, что правительство “в целях обеспечения стабильности в стране” приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр (3,12 грн).

“Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице”, – написал он.

Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр.

— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 4, 2022

Контекст:

В Казахстане 4 января третий день продолжаются протесты из-за цены на сжиженный газ. Силовики проводят массовые задержания, блокируется работа СМИ.

2 января сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата (аналог районной госадминистрации) с протестом против повышения цен на газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,14 грн) за литр. 31 декабря стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,27 грн), с 1 января повысилась до 120 тенге (7,53 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах – Уральске, Атырау и Актобе. В поддержку им также вышли и активисты Алматы и Нур-Султана. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек. 

На фоне протестов в стране начались проблемы с доступом к некоторым сайтам. “Медиазона. Центральная Азия” писала, что в стране наблюдаются перебои с интернетом, не работают Telegram, WhatsApp и Signal.

В ходе задержаний в Алматы начались беспорядки. Силовики начали применять светошумовые гранаты.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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