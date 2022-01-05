В прошлом году установлен рекорд по количеству запусков космических ракет

Никогда ранее за год не производилось такое большое количество запусков ракет, нацеленных в космос. По данному показателю 2021-й стал рекордным годом за всю историю развития космонавтики, уточняют специалисты.

За прошедшие 12 месяцев на стартовых площадках побывало 144 космические ракеты, из которых 133 успешно выведены за пределы земной атмосферы.

Предыдущий рекорд был установлен еще в далеком 1967 году. Тогда было произведено 139 запусков, из которых успешными оказались 122. А по количеству успешных запусков (125) еще недавно рекордным считали 1976 год. Также аналитики отмечают, что в среднем количество комических стартов удвоилось за последние 10 лет. Например, в первом десятилетии нового века считалось нормальным, если в космос выведут хотя бы 70 ракет в год.