Мнение: “Будем вынуждены воровать”

Бывший глава "Нафтогаза" Коболев заявил, что если ситуация с температурой не улучшится, то Украина будет вынуждена фактически воровать газ https://tass.ru/ekonomika/13350005, который идет по транзитной трубе по территории Украины.

Читай воровать то, что Россия продает в Европу. Да, то самый, "грязный, вонючий и коррумпированный". Потому что соответствующие запасы на зиму руководство Украины сделать не удосужилось,а покупать по рыночным ценам почему-то не хочется. А ведь рыночек так замечательно порошал.

Само собой, Коболев продолжает развивать мысль о воровстве, предполагая, что в ответ на это Россия просто разорвет контракт на транзит через Украину, ссылаясь на очевидный факт украинского воровства, что де-факто освобождает Россию от тех обязательств, которые Россия брала на себя в рамках сделки с Германией по достройке "Северного Потока-2" и это фактически ускорит запуск нового газопровода, так как Европа не в состоянии отказаться от российского газа. Получается вот такая вилка – хочется воровать "грязный и вонючий газ" (но не покупать на свободном и демократическом рынке), но могут быть последствия для "энергонезависимой украинской сверхдержавы", которая может лишиться единственной действующей гарантии, которая вынуждает РФ сохранять транзит газа через Украину до 2024 года.

Так что пока угроза "А мы будем у вас воровать" (хотя вернее сказать, воровать уже проданный Европе российский газ) остается угрозой.

А ведь чтобы сохранить хоть какой-то транзит после 2024 года, надо напрямую договариваться с "Газпромом", который сейчас снимает огромную маржу с происходящего на европейском газовом рынке.

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