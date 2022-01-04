 

В Чехии заочно приговорили к 21 году тюрьмы экс-военного, воевавшего на Донбассе

04.01.2022, 23:38, Новости дня
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Сукупе обвинили в совершении террористического акта в составе боевиков “ДНР” с целью подрыва территориальной целостности и суверенитета Украины. Поскольку Сукуп не вернулся в Чехию, его осудили как беглеца.

По данным следствия, Сукуп в 2014 году прибыл в Донецк и с тех пор участвовал в боевых действиях, например, за Краматорск и Горловку. По меньшей мере до 2018 года он воевал в танковых подразделениях, возглавлял танковую роту, а впоследствии – артиллерийскую батарею.

Глава Сената Сильвия Слепичкова отметила, что присутствие Сукупа на Донбассе подтверждают показания свидетелей, его активность в соцсетях и публикации в украинских СМИ.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Facebook отметил, что Сукуп командовал танковой ротой российско-террористических войск во время боев в Иловайске и Дебальцево.

https://www.facebook.com/yevhen.perebyinis/posts/1152733655262847

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки, за прошедшие полторы недели погибли и были ранены несколько украинских воинов.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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