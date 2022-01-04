Микропластик навали одной из причин заболеваний кишечника

Китайские ученые выдвинули версию, согласно которой одной из распространенных причин хронических заболеваний кишечника может оказаться микропластик.

Представители науки напоминают, что многие кишечные болезни настолько не изучены, что назвать точную причину их появления до сих пор никто не может. Но микропластик действительно является весьма опасной массой.

Во-первых, его находят везде, начиная от океанских глубин и заканчивая горными вершинами. Во-вторых, доказано, что микропластик уже стал частью природной пищевой цепочки на Земле. Напомним, что речь идет об очень маленьких волокнах. Которые образуются, например, во время стирки одежды с добавлением синтетических тканей.