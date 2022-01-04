 

На Марсе обнаружили огромное замерзшее озеро

04.01.2022, 23:36, Новости дня
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Вода на Марсе все-таки имеется в достаточно большом количестве, сообщают представители Роскосмоса. Эксперты рассказали о недавно сделанных снимках марсианской поверхности, на которых видно огромное замерзшее озеро, состоящее из водяного льда.

Данное открытие сделано в рамках миссии «ЭкзоМарс-2016», организованной Россией и Европейским Союзом. Озеро расположено на территории, которую принято называть Великой Северной равниной.

Собственно говоря, первые снимки, на которых видно что-то похожее на замерзшее озеро, были переданы на Землю еще в 2018 году. Однако исследователи Красной планеты все-таки хотели на сто процентов убедиться, что изображения не искажено, а собранные данные не ошибочны. Поэтому никто особо не спешил с заявлением о крупном научном открытии, говорят специалисты.



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