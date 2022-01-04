Токаев попросил митингующих не следовать призывам «деструктивных лиц»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил демонстрантов не поддаваться призывам «деструктивных лиц», которые «заинтересованы в подрыве стабильности и единства» страны.

«Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в т.ч. в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице», – написал Токаев в своем Twitter.

Также он подтвердил, что правительство решило снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана согласилось снизить стоимость газа для потребителей до 50 тенге за литр. Митингующие решили не расходиться после этого.

Накануне в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.

Во вторник география протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ расширилась.

Политолог Владимир Лепехин в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил мнение, что «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от РФ и Евразийского экономического союза».