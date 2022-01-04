 

Случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19 выявлены в Хорватии и БиГ

04.01.2022, 23:10, Новости дня
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В Хорватии и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) выявлены случаи заражения одновременно вирусом гриппа и коронавирусом, сообщают СМИ.

Сотрудница Хорватского института общественного здравоохранения Ясмина Вранеш рассказала, что накануне «выявили у пациента оба вируса – вирус гриппа и коронавирус». Она отметила, что «это не является (чем-то) незнакомым, что можно заразиться несколькими патогенами сразу». По ее словам, нужно установить, «какая будет клиническая картина у людей, у которых одновременно имеются оба вируса», передает ТАСС со ссылкой на HRT.

Канал РТРС сообщает, что первый «случай одновременного инфицирования этими двумя вирусами в Республике Сербской» был выявлен у «пациента 2000 года рождения, который пока что гемодинамически и респираторно стабилен».

Напомним, случаи одновременного заражения вирусом гриппа и коронавирусом были также выявлены в Испании, Бразилии, Израиле.



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