 

США выразили уверенность в консенсусе с союзниками по санкциям против России

04.01.2022, 23:10, Новости дня
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Вашингтон уверен, что между США и их союзниками есть консенсус по поводу возможности введения санкций против РФ в случае ее «вторжения» на Украину, сообщил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

Прайс выразил надежду, что «массивные и серьезные последствия, с которыми столкнется российская экономика, если агрессия со стороны РФ в отношении Украины произойдет, останутся гипотетическими». Он заверил, что США «искренни в стремлении следовать по пути дипломатии и деэскалации» и собираются «определить, действительно ли российская сторона так же серьезно относится к этому пути дипломатии и деэскалации», передает ТАСС.

Власти США на переговорах с Россией в Женеве 10 января рассчитывают выявить точки соприкосновения, которые позволят продолжить диалог. Вашингтон «выслушает, как РФ объяснит свои предложения» по гарантиям безопасности, а также «опасения, лежащие в их основе». США «ответят и выразят свои собственные опасения», у Вашингтона их «много». Прайс также подтвердил, что американскую делегацию на переговорах будет возглавлять первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Прайс сказал, что переговоры США и РФ в Женеве в рамках диалога о стратегической стабильности будут ограничены двусторонними вопросами, тема НАТО и ЕС будет обсуждаться в других форматах, но «даже в отношении двустороннего формата» США намерены «действовать прозрачно с союзниками и партнерами».

Кроме того, он заявил, что совместное заявление США, России, Китая, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны является исключительным примером взаимодействия. По его словам, это подчеркивает, что даже в непростых и напряженных условиях страны должны проявлять сдержанность, особенно в вопросе ядерного оружия, передает РИА «Новости».

Напомним, РФ неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.



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