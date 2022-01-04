 

В лесу Ленинградской области нашли мобильный пункт вакцинации

04.01.2022, 22:58, Разное
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…угнанный в ноябре.

В лесу в Тихвинском районе Ленинградской области нашли мобильный пункт вакцинации, угнанный в ноябре. Об этом сообщает издание «Бумага» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: «ДТП и ЧП Тихвин»

По данным МВД, по факту угона грузовика возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК). Полиция разыскивает причастных к похищению автомобиля. По данной статье им грозит лишение свободы до 10 лет.

17 ноября стало известно о краже автомобиля, в котором размещался мобильный пункт вакцинации от коронавируса. В соцсетях опубликована информация, что белый грузовик с надписью «Медслужба» угнали с территории Тихвинской межрайонной больницы, которой он принадлежит. Согласно публикации, система слежения автомобиля в последний раз сработала на улице Победы в Тихвине.

В тот же день неизвестные похитили 320 доз вакцины «Спутник V» из четвертой городской больницы в Нижнем Тагиле. К поискам партии препарата приступили сотрудники территориального ОВД, криминалист и кинолог с собакой.

Источник: Новая газета



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