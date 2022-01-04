Мнение: Оплаченная реклама
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Оплаченная саудитами реклама в Лондоне.
Он принес изменения в Саудовскую Аравию.
Он открыл Саудовскую Аравию миру.
Он развязал войну и геноцид в Йемене.
Он приказал убить и расчленить американского журналиста.
Ежегодно, по открытым источникам. Саудовская Аравия тратит сотни миллионов долларов для создания позитивного образа королевства в западных СМИ через связанные фонды и лоббистские фирмы.
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Источник: Colonel Cassad
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