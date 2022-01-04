Мнение: Оплаченная реклама

Оплаченная саудитами реклама в Лондоне.

Он принес изменения в Саудовскую Аравию.

Он открыл Саудовскую Аравию миру.

Он развязал войну и геноцид в Йемене.

Он приказал убить и расчленить американского журналиста.

Ежегодно, по открытым источникам. Саудовская Аравия тратит сотни миллионов долларов для создания позитивного образа королевства в западных СМИ через связанные фонды и лоббистские фирмы.

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