 

Мнение: Оплаченная реклама

04.01.2022, 22:56, Разное
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Оплаченная саудитами реклама в Лондоне.

Он принес изменения в Саудовскую Аравию.
Он открыл Саудовскую Аравию миру.
Он развязал войну и геноцид в Йемене.
Он приказал убить и расчленить американского журналиста.

Ежегодно, по открытым источникам. Саудовская Аравия тратит сотни миллионов долларов для создания позитивного образа королевства в западных СМИ через связанные фонды и лоббистские фирмы.

Источник: Colonel Cassad



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