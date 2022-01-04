 

В Казахстане третий день протестут из-за цены на газ. Начались беспорядки, силовики используют светошумовые гранаты

04.01.2022, 22:52, Новости дня
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2 января сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата (аналог районной госадминистрации) с протестом против повышения цен на газ, сообщает “Радио Азаттык”.

Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,14 грн) за литр. 31 декабря стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,27 грн), с 1 января повысилась до 120 тенге (7,53 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах – Уральске, Атырау и Актобе. В поддержку им также вышли и активисты Алматы и Нур-Султана, отмечает “Радио Азаттык”. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

На фоне протестов в стране начались проблемы с доступом к некоторым сайтам, в частности, Orda.kz и агентства КазТАГ. Главный редактор издания Orda.kz Гульнара Бажкенова заявляла, что ее сайт блокируют, так как в России он доступен.

“Медиазона. Центральная Азия” писала, что в стране наблюдаются перебои с интернетом, не работают Telegram, WhatsApp и Signal.

Также 4 января начались массовые задержания. По данным “Радио Азаттык”, в городе Таразе полиция задержала местных жителей и журналистов, которые собрались в знак солидарности с протестующими в Мангистауской области. Задержания проходили и в Алматы – там полиция задержала около ста человек, отмечает “Радио Азаттык”.

После начала митингов президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился к протестующим. Он заявил, что правительство в рамках данных ему полномочий приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр, пишет informburo.kz. Это подтвердили и в правительстве Казахстана.

Однако протестующие отказались расходиться, так как, по их словам, снижение цены было лишь одним из требований, отмечает “Радио Азаттык”. Протестующие требуют дать им работу, повысить социальный уровень жизни населения. Также звучат требования о смене всей власти в Нур-Султане. Некоторые требуют выпустить из тюрем политзаключенных.

В ходе задержаний в Алматы начались беспорядки. КазТАГ в Telegram сообщает, что силовики начали применять светошумовые гранаты против протестующих и опубликовало соответствующее видео.

Также Nur.kz сообщает, что в ходе беспорядков загорелась полицейская машина.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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