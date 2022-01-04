Кремовое средство для умывания и крем на водной основе. Какие средства необходимы для кожи зимой

Уход за кожей в холодное время года имеет свои особенности, что обусловлено резкими перепадами температур, сильными ветрами и пониженной влажностью воздуха в помещении. Кожа зимой испытывает постоянный стресс, это приводит к ее сухости, повышенной чувствительности, тусклости. Даже обычно жирная кожа в холодное время пересыхает.

Чтобы помочь коже оставаться здоровой зимой, нужно применять средства, о которых пойдет речь ниже.

Кремообразное очищающее средство

Уход за кожей начинается с очищающего средства. В холодное время года косметологи советуют отказаться от двойного очищения пенящимися средствами на основе сульфатов и выбирать вместо них нежные кремообразные составы, содержащие увлажняющие ингредиенты: ниацинамид и глицерин.

Кремообразные очищающие средства, в составе которых есть глицерин, экстракт морских водорослей, розовая вода, хорошо очищают поры, успокаивают кожу, делают ее гладкой, увлажненной и сияющей.

Гиалуроновая кислота

Гиалуроновая кислота – один из тех универсальных ингредиентов, которые косметологи рекомендуют применять круглый год. Ее называют идеальной увлажняющей молекулой, которая сохраняет кожу увлаженной, упругой и гладкой. Поэтому на зиму следует искать увлажняющие средства и сыворотки, в составе которых есть гиалуронка. Она помогает коже удерживать влагу, защищает от обезвоженности, предотвращает тусклость. Чтобы повысить эффективность, наносить средства с гиалуроновой кислотой следует на слегка увлажненную кожу.

Керамиды

Косметологи советуют включать в свой зимний уход за кожей керамиды. Это важные липиды, которые делают наружный роговой слой, защищающий кожу от внешних воздействий, более прочным, способным удерживать влагу.

Спрей с керамидами обеспечивает защиту кожи зимой. Его наносят в качестве дополнительного увлажняющего слоя перед увлажняющим кремом.

На ночь рекомендуется наносить на лицо маску, в составе которой есть керамиды и гиалуроновая кислота. Наутро кожа будет более гладкой.

Увлажняющий крем на водной основе

Для зимнего ухода косметологи советуют выбирать многофункциональные кремы на водной основе с высоким содержанием увлажнителей, которые можно использовать в качестве увлажняющего средства, несмываемой маски и праймера. Нужно обратить внимание на то, чтобы в их составе были такие компоненты, как гиалуроновая, липоевая и феруловая кислоты.

Увлажняющий гель-крем на водной основе – отличный выбор для жирной кожи лица. Он увлажняет, убирает раздражение и даже уменьшает высыпания на лице. Кроме того, он действует как щит в холодное время года и как прекрасная основа под макияж.

Антиоксидантная сыворотка

Для укрепления и защиты кожи очень важно использовать в течение дня антиоксидантные сыворотки. Витамин C – отличный вариант, чтобы повысить яркость кожи, витамин E отлично подходит как дополнительное питание.

Восстанавливающая сыворотка с витаминами C и E и феруловой кислотой защищает кожу от повреждений, придает ей сияние, ощущение мягкости и ухоженности, уменьшает видимость тонких морщин.