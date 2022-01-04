Федор Лавров был на краю пропасти: как брак с поклонницей спас актера

Сегодня Федору Лаврову 46 лет. Он востребованный театральный и киноактер, в фильмографии которого – более 150 ролей. Однако успех к нему пришел не сразу. Отец и мать Федора – заслуженные артисты. И ему долгое время пришлось доказывать свою профессиональную состоятельность. Личное счастье актер также обрел уже в зрелом возрасте.

Сын знаменитого отца

Федор родился в Ленинграде, в актерской семье, что и предопределило его судьбу. Его отец – Николай Лавров, а мать – Наталья Боровкова. Отец дружил с Владимиром Меньшовым. Федор учился сначала в Театре юношеского творчества, а затем окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. С начала артистической карьеры парню приходилось доказывать свою профессиональную состоятельность. Вот как он говорил об этом в одном из интервью:

Я уже выпустился из института, а вокруг все равно говорили: «А, это Колькин сын». Мне же хотелось быть собой.

Разрыв пуповины

По окончании учебы, в 1996 г., когда театр и кинематограф находились в глубоком кризисе, Федор остался без работы. И Лавров стал заниматься музыкой, создав свою группу. До тридцати лет путь на киноэкраны и театральные подмостки ему как будто был заказан.

В 2000 г. в дом артиста постучалась беда: в 56 лет ушел из жизни его отец. Федору на тот момент было 25. Это, по словам актера, стало переломным моментом, переосмыслением всего, разрывом пуповины.

Тогда он еще не добился творческих успехов и сильно сомневался в своих способностях. При этом и от окружающих он нередко слышал заявления о том, что успеха своего отца никогда повторить не сможет.

На краю пропасти

Это время стало самым трудным испытанием для Федора. Тогда же разладились его отношения с первой супругой. В первый раз он женился на Софье, своей школьной подруге. Обоим было по 19 лет. Вскоре у них родилась девочка, названная Глашей. Ее воспитанием занимались отец и мать Лаврова, сам же он постигал актерское мастерство.

После ухода отца и в связи с профессиональной невостребованностью начались проблемы со спиртным и, как следствие, семейные скандалы. Пара распалась, когда ребенку было три года. Однако о дочке Федор никогда не забывал, всегда трогательно заботился о ней. Повзрослев, Глафира также стала актрисой. После расторжения брака Лавров столкнулся с алкогольной зависимостью. Он признавался:

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Бывало всякое. Случился момент, когда я оказался на грани, когда еще чуть-чуть – и все. Тогда мне удалось избежать падения.

Долгожданное счастье

Свою женщину Федор искал много лет. После развода у него были отношения преимущественно с коллегами по цеху. Но все они быстро заканчивались. И вот наконец Лавров повстречал Елену. Их познакомила Елизавета, двоюродная сестра артиста.

Она пригласила молодых людей к себе в галерею. Лена к миру кино и театра отношения не имеет. По профессии она юрист-международник. На момент знакомства фильмов с участием Федора Лаврова она не видела, но группу, с которой он выступал, знала, и была ее поклонницей.

Несколько раз Елена с Федором пересекались в общих компаниях, но разглядеть в девушке свою вторую половинку артисту удалось не сразу. Однако между ними все же начался роман, продолжавшийся несколько лет. Влюбленные жили на два города: Федор – в Петербурге, Лена – в Москве.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Но тут сама судьба помогла им. Лаврова заметил сам Олег Табаков и позвал в свой театр. Елена, которая моложе Федора на семь лет, стала его женой. Сейчас у них двое детей. Тот факт, что жена не связана с шоу-бизнесом, очень радует Лаврова. Вот как он шутит по этому поводу:

В семье должны быть люди с мозгами, а то вокруг одни клоуны.

Успех к Федору Лаврову пришел и в профессии. В начале нулевых в его карьере произошел прорыв. Он снялся в “Агенте национальной безопасности”, “Улицах разбитых фонарей” и “Убойной силе”, которые принесли ему первый успех. С той поры сыграно уже больше 150 ролей.

Самые известные из них – это роли в “Оттепели”, “Бесах”, “Садовом кольце”, “Годунове”. Сейчас актер участвует в девяти новых проектах, находящихся в производстве. Артист признается, что на данный момент ощущает себя абсолютно счастливым человеком.