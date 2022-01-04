Мужчина пропал на 30 лет, а когда вернулся в той же одежде, стал утверждать, что все время был в доме, в соседней комнате

Василе Горгаш был признан без вести пропавшим, но спустя тридцать лет, мужчина внезапно вернулся домой. Он утверждает, что все время был в соседней комнате.

Всю жизнь Горгаш работал фермером и продавал живность. Он рано утром выходил из своего дома и шел на поезд, дабы добраться в соседний поселок, где и располагалась ферма.

В тот мистический день он также следовал этому маршруту, но в этот раз мужчина домой так и не вернулся, после чего семья фермера сразу же забила тревогу.

На протяжении долгого времени мужчину не могли найти и даже были вынуждены внести его в базу интерпола, чтобы усилить розыскные меры. Но на протяжении тридцати лет никому так и не удалось разыскать Горгаша.

Когда семья уже смирилась с утратой и прошел не один десяток лет к дому ранним утром подъехала машина, из которой внезапно вышел пропавший фермер в той же самой одежде, в которой ушел еще тридцать лет назад.

Но что еще больше шокировало всех, это тот самый билет на поезд, который был не пробит, а значит, Василе Горгаш никуда не уезжал из поселка.

Ни полиция, ни семья не могла поверить в то, что все это время пропавший фермер был где-то рядом и никто его не смог заметить. Со слов же самого без вести пропавшего он просто находился в соседней комнате, но что это может значит, до сих пор остается непонятным.

Правоохранительные органы и психологи уже в ближайшее время планируют провести специальную беседу с фермером, чтобы разобраться в подробностях.