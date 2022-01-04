 

ОПЕК+ решил в феврале продолжить рост добычи планово на 400 тыс. баррелей в день

04.01.2022, 22:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

ОПЕК+ решил сохранить текущую стратегию альянса, увеличив добычу нефти в феврале на очередные 400 тыс. баррелей в сутки, сообщил источник в одной из делегаций.

«Решено сохранить текущую стратегию в феврале», – рассказал он РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что мониторинговый комитет ОПЕК+ не дал рекомендаций по уровням добычи на январь.

В преддверии заседания альянса ОПЕК+ мировые цены на нефть выросли. Альянс ежемесячно наращивает на 400 тыс. баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного реакцией на распространение COVID в разных странах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Россиянина арестовали в США по делу о киберпреступности

19.02 / Детский омбудсмен Кулеба поддерживает запрет TikTok в Украине

07.09 / Третьеклассники отправились на допрос после пикета из-за агрессивного школьника

01.07 / Участки для финального дня голосования по Конституции открылись в Сибири

30.12 / Модель УАЗ “Пикап” в ноябре стал самым продаваемым пикапом в России

03.08 / Учения «Океанский щит-2020» начались в Балтийском море

15.10 / Северная Ирландия ввела жесткий карантин

02.07 / Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

25.06 / СТРАНА – СБУ признала Киркорова угрозой для национальной безопасности Украины

08.12 / Умер последний министр обороны СССР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика