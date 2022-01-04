ОПЕК+ решил в феврале продолжить рост добычи планово на 400 тыс. баррелей в день

ОПЕК+ решил сохранить текущую стратегию альянса, увеличив добычу нефти в феврале на очередные 400 тыс. баррелей в сутки, сообщил источник в одной из делегаций.

«Решено сохранить текущую стратегию в феврале», – рассказал он РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что мониторинговый комитет ОПЕК+ не дал рекомендаций по уровням добычи на январь.

В преддверии заседания альянса ОПЕК+ мировые цены на нефть выросли. Альянс ежемесячно наращивает на 400 тыс. баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного реакцией на распространение COVID в разных странах.