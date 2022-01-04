Офигительная королева Малькова – Личное мнение
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«Я тебя слепила из того, что было. А потом, что было, то и полюбила».
Помните эти простые слова из незатейливой песенки? Они так близки и до боли понятны многим нашим женщинам.
Фото: Соцсети
Актриса Макеева с упорством, достойным восхищения, продолжает лепить короля из плиточника Малькова.
Эту бы неуёмную энергию — да в другое русло!
Пожалуй, процитирую:
Да и разве я похожа на женщину, которая кому-то прислуживает? Нет. Потому что я офигительная королева и я хочу, чтобы мой мужчина рядом со мной был королем.
На настоящего короля Макеева по вполне понятным причинам замахнуться не может: старовата, странновата, мало что из себя представляет. Она сама это прекрасно понимает, а потому и подписалась на гастарбайтера Ромку.
В чистом виде — такой уж, как есть, — он Настю не устраивает. Подобрав мужичка на стройке, Макеева принялась энергично его отмывать.
Записала на маникюр, помогла отрастить хипстерский чубчик по моде 2007 года.
Фото: Соцсети
Оплатила новые зубы, продемонстрировав всему миру, что теперь-то уж во рту «Дерзкого цитруса» — не гнильё.
Фото: Соцсети
В общем, старается женщина. Изо всех сил лепит из Ромки того, кого не стыдно будет выгулять перед товарками.
Я таких историй на своём веку видела-перевидела.
Видела, как важные начальницы управлений выходили замуж за простых водителей и первым делом тащили ничего не понимающих мужиков на стрижку и примерку нового костюма.
Видела, как перезрелые девушки с дипломами экономистов и юристов, работающие в крутых компаниях, приводили в свои ипотечные «однушки» гостей столицы.
Видела, как одевали они своих приезжих женишков, устраивали на работу, а потом мне рассказывали, какие эти ребята замечательные в сексе, чистые и как от них всегда приятно пахнет.
Я всё это слышала своими ушами, и мне было стыдно.
Нет, не за мужичков, а за баб, которые подписываются на то, что их, по факту, заведомо не устраивает. Обманывают окружающих, и, что ещё хуже, обманывают себя. И всё это — из банального страха «остаться одной».
Я видела, как рушились такие союзы. Видела, как несчастны были люди в этих союзах: и он — тот, которого стесняются, и она — та, которая стесняется.
Наблюдали или, может, сами проходили через такое? В качестве кого? Чем дело кончилось?
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Источник: Лена Миро
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