 

Сел пьяным за руль. В Черниговской области бывшему полицейскому сообщили о подозрении в смертельном ДТП

04.01.2022, 22:08, Новости дня
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Речь идет о бывшем старшем инспекторе Менского отдела полиции в Черниговской области. Авария произошла в августе 2021 года.

“Правоохранитель вместе с товарищем возвращался домой после празднования Дня города Мена и в состоянии сильного алкогольного опьянения сел за руль. Двигаясь в направлении села Рогозки Крюковского района, правоохранитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Сидевший на переднем сиденье товарищ полицейского от многочисленных травм погиб на месте. Без сознания правоохранителя в тяжелом состоянии доставили в Черниговскую городскую больницу”, – говорится в сообщении.

В крови полицейского было 1,17 промилле алкоголя. В данное время он уволен из полиции.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до 10 лет.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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