 

Фронтмен “Беz обмежень” Танчинец побывал на фармпроизводстве “Дарницы”

04.01.2022, 22:08, Новости дня
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Танчинец побывал в нескольких цехах по производству лекарственных средств, в том числе на участке по изготовлению инфузионных растворов и на 12-ярусном складе, отметили в пресс-службе “Дарницы”.

“Просто заоблачный уровень крутизны организации всего производства. Автоматизированный склад – это вообще что-то невероятное, это просто вау! Он просто впечатляет и преисполняет гордостью, что это наше, украинское! В целом на производстве все автоматизировано, все – как должно быть в будущем. Мне чрезвычайно понравилось”, – сказал музыкант.

На “Дарнице” сообщили, что посетить производство может каждый желающий, для этого нужно записаться на онлайн-экскурсию, а после праздников, со второй половины января 2022 года, на сайте будет анонсирован новый график экскурсий.

Тур в поддержку альбома “Вільні люди” охватит 100 городов Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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