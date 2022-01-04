 

В Киеве правоохранители покупали у блогерши на OnlyFans интимные фото, чтобы обвинить ее в создании порноконтента

04.01.2022, 22:08, Новости дня
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“Подозреваемая по месту жительства организовала незаконную деятельность по изготовлению и распространению порнографической продукции с помощью веб-сайта “Only Fans”, на котором посетители за денежное вознаграждение получают материалы порнографического характера в виде фото и видео”, – говорится в постановлении суда.

В документе отмечается также, что следователи  трижды покупали интимные фото девушки чтобы удостовериться, что подозреваемая действительно производит и распространяет порнографический контент.

Сообщается, что правоохранители заплатили за оголенные фотографии 330 грн, 930 грн и 972 грн.

Девушке предъявлены обвинения в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 301 Уголовного Кодекса Украины (изготовление и сбыт порнографических материалов)

Имя блогерши не сообщается.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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