В Киеве правоохранители покупали у блогерши на OnlyFans интимные фото, чтобы обвинить ее в создании порноконтента
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Подозреваемая по месту жительства организовала незаконную деятельность по изготовлению и распространению порнографической продукции с помощью веб-сайта “Only Fans”, на котором посетители за денежное вознаграждение получают материалы порнографического характера в виде фото и видео”, – говорится в постановлении суда.
В документе отмечается также, что следователи трижды покупали интимные фото девушки чтобы удостовериться, что подозреваемая действительно производит и распространяет порнографический контент.
Сообщается, что правоохранители заплатили за оголенные фотографии 330 грн, 930 грн и 972 грн.
Девушке предъявлены обвинения в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 301 Уголовного Кодекса Украины (изготовление и сбыт порнографических материалов)
Имя блогерши не сообщается.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет