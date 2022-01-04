Стрижки, цвета, аксессуары: тенденции и тренды причесок на 2022 год глазами hair-мастеров

Задумываетесь о смене имиджа в текущем году? Тогда вам точно стоит взять на вооружение информацию о прическах и аксессуарах, которые будут актуальными в 2022 году. Опытные стилисты и парикмахеры рассказывают о том, каких тенденций следует придерживаться, чтобы выглядеть модно и стильно.

Стрижка паж

Эта прическа переживает свое триумфальное возвращение, но одновременно с этим она претерпевает модификации в укладке. Если раньше ее нужно было укладывать волосинка к волосинке, то сейчас приветствуется некая небрежность. Однако округлость стрижки сохраняется.

Согласно мнению мастера Чаро Гарсия из Ilitia Beauty & Science, эффект небрежности позволяет оживить образ в целом, придать ему нотку озорства. Данная прическа особенно подходит девушкам с формой лица в виде перевернутого сердца.

Экстремальный объем

Продолжается культ молодости. Это сказывается и на бьюти-индустрии. Чтобы скрыть свой возраст, женщинам за 40 лет нужно учитывать, что с возрастом волосы редеют. Поэтому нужно делать все возможное, чтобы визуально сделать их гуще. В ход могут идти любые стайлинговые средства, начесы и укладки.

Эксперт по волосам Эдуардо Санчес говорит, что прически с экстремальным объемом будут актуальны на протяжении всего года.

Многослойные стрижки

Стилист Конки Фернандес из To Be Aguilar утверждает, что не только короткие стрижки будут актуальны в 2022 году. Из моды не выходят и многослойные прически. Они подходят представительницам прекрасного пола всех возрастов.

А еще многослойные стрижки позволяют сделать более пышными волосы, лишенные объема и густоты. Речь идет стрижках каскад или лесенка.

Данные прически подходят для обладательниц как прямых, так и волнистых локонов. Можно смело экспериментировать с разными укладками.

Назад в семидесятые

Это десятилетие запомнилось яркими насыщенными цветами. В то время был популярным стиль хиппи, олицетворяющий свободу. Сейчас эти тенденции возвращаются. Вы можете сделать укладку, накрутив и распустив волосы. Используйте обычные бигуди для создания объемных локонов. Такая прическа особенно подходит девушкам с квадратной формой лица, поскольку обрамляющие локоны смягчают линию овала.

Модные цвета

Стилисты говорят, что в наступившем году популярными будут такие цвета и оттенки волос:

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“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода Жженый апельсин. Блонд золотистый и пепельный с более темными корнями. Рыжий, медный. Огненно-рубиновый. Пастельный розовый. Карамельный. Вишневый шоколад. Волосы кофейных оттенков. Черный тюльпан.

Платки и шарфы

В этом году при создании нового имиджа можно смело вдохновляться стильными образами неподражаемой Одри Хепберн, ставшей воплощением женственности, грациозности, изящества.

Шарфы и платки – это прекрасный повод уберечься от жары и при этом отлично выглядеть.

Именно с помощью платка или шарфа можно подчеркнуть скулы, если повязать аксессуар вокруг головы, зафиксировав на затылке.

При желании можно носить косынку, завязав узел под подбородком. Гламурный образ гармонично дополнят солнцезащитные очки.

Шарфы вы можете носить в качестве ободков, скручивая аксессуар в жгут. Косынки и платки можно вплетать в косы. Экспериментируйте, не ограничивайте себя при создании нового эффектного образа.

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Длинные волосы

Как уже было сказано выше, стиль хиппи возвращается в моду. Одна из его вариаций — это стиль бохо. Прическа носится без челки. Сделайте пробор посередине, дополните образ стильными очками.

Если у вас длинные волосы, вы можете сделать самые разные прически. Всегда оригинально смотрится бант из волос. Такая прическа идеально подойдет для праздничной вечеринки или для торжественного мероприятия.

Челка-шторка

Челки будут в тренде весь 2022 год. Наиболее модным вариантом станет челка-шторка. Она имеет множество вариаций, поэтому подходит девушкам с любой формой лица.

Кроме того, она помогает корректировать зоны лица (уменьшать или увеличивать) и выгодно подчеркивать достоинства внешности. Челка-шторка может быть на короткие волосы или на длинные. Ее можно сделать прямой, подкрученной или асимметричной.

Пучок и косы

Эти прически не выйдут из моды весь следующий год. Суть заключается в том, чтобы сделать оригинальную укладку, например, ирокез в виде косички.

Пучок можно делать на макушке или в затылочной области. Украсит прическу завязанный вокруг пучка легкий шарф или платок.

При создании прически не следует забывать о том, что переизбыток стайлинговых средств может испортить волосы. Необходимо отдавать предпочтение той продукции, в составе которой нет агрессивных химических компонентов.